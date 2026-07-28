Baisse du financement

Plusieurs fédérations sportives québécoises subissent une baisse de leur financement gouvernemental en raison d'une redistribution de l'enveloppe budgétaire globale à un plus grand nombre d'organismes.

Écoutez Josée Gélinas, directrice générale de Gymnastique Québec, faire le point, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Bien qu'elle comprenne la complexité de la gestion des fonds publics, Mme Gélinas lance un «cri du cœur» pour que le gouvernement investisse davantage dans le sport afin de promouvoir la santé et de maintenir des coûts accessibles pour les jeunes.