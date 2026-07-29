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La FIFA veut créer une entité évaluée à 20 G$

«Le plus grand perdant dans tout ça, ce serait le partisan» -Jean-Michel Bourque

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Entendu dans

Cantin le matin

le 29 juillet 2026 05:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
«Le plus grand perdant dans tout ça, ce serait le partisan» -Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

La FIFA envisage de créer FIFA Forward Enterprise (FFE), une entité commerciale évaluée à 20 milliards de dollars américains qui gérerait les Coupes du monde avec l'appui d'investisseurs privés, dont Joshua Kushner, le frère de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. 

Ce projet suscite une vive opposition de l'Union des associations européennes de football (UEFA), qui dénonce la marchandisation du sport, alors que la FIFA est une association à but non lucratif.

La création de cette structure permettrait toutefois à chacune des 211 fédérations membres de toucher un chèque de 28 millions de dollars.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur ce plan de Gianni Infantino, président de la FIFA, mercredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

«Pour les plus petites nations, le chèque de 28 millions sera possiblement attrayant. Mais je pense que le plus grand perdant dans tout ça, c'est le partisan du soccer. Parce que, juste avec les pauses hydratation à la Coupe du monde, on avait un aperçu de ce projet de monétiser davantage le tournoi. C'était une raison futile pour présenter de la pub.»

Jean-Michel Bourque

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