Dénicher les meilleures adresses locales en voyage

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Tendances virales et marketing: comment les commerces vous séduisent

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 28 juillet 2026 09:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Marie-Rose Sirois-Bruneau
Tendances virales et marketing: comment les commerces vous séduisent
Cantin le matin / Cogeco Média

Marie-Rose Sirois-Bruneau explique comment les réseaux sociaux sont devenus ses véritables guides de voyage.

Bien que l'intelligence artificielle permette d'obtenir des recommandations rapides, les plateformes sociales apportent une dimension humaine, visuelle et immersive irremplaçable pour choisir ses sorties.

Elle détaille également les stratégies marketing les plus efficaces pour les commerces, des métamorphoses «avant/après» aux vidéos captivantes de préparation matinale dans les cafés et restaurants.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Marie-Rose Sirois-Bruneau, mardi à Cantin le matin

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