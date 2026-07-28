Arrivées au Québec avec 1000$

Arrivées de Roumanie en 1994 à l'âge de 9 et 4 ans avec leurs parents et quelques valises, les Dres Sinziana et Teodora Dumitra incarnent une histoire d'intégration et de réussite exceptionnelle.

Aujourd'hui, les deux sœurs sont chirurgiennes oncologiques au Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Invitées au micro de Philippe Cantin, elles reviennent sur le parcours et les valeurs de travail inculquées par leurs parents.

Malgré des offres attrayantes aux États-Unis, elles ont délibérément choisi de revenir exercer au Québec pour redonner à la collectivité qui les a formées et pour repousser les limites de l'innovation médicale.

Écoutez les témoignages de Sinziana et Teodora Dumitra, mardi matin au micro de Philippe Cantin.