Stratégie commerciale et élections partielles

Le déclenchement de trois élections partielles fédérales le 31 août prochain, dont celle de Chicoutimi–Le Fjord, passe très mal auprès d'Yves-François Blanchet.

En entrevue à Cantin le matin, le chef du Bloc québécois qualifie la décision de faire voter les gens en pleines vacances scolaires et de la construction de «manipulation des institutions».

M. Blanchet critique vertement la gestion du premier ministre Mark Carney face aux menaces tarifaires de Donald Trump et déplore l'envoi de milliards de dollars dans le pétrole de l'Ouest au détriment des secteurs névralgiques du Québec comme l'aluminium, la forêt et la culture.

Écoutez le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, mardi à Cantin le matin.