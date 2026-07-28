Le Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI) dresse un bilan extrêmement positif de son programme visant à insérer les demandeurs d'asile sur le marché du travail.

Grâce à un suivi rigoureux, plus de 1300 personnes ont réussi à se trouver un emploi permanent, dont près de la moitié en région.

Écoutez Anaït Aleksanian, directrice générale du Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI), faire le point mardi à Cantin le matin.

Mise en place par le ministère de l'Emploi, cette initiative permet de répondre à la fois à la pénurie de main-d'œuvre et aux besoins démographiques des régions.