Seul Québécois repêché cette année

Le receveur québécois Deiten Lachance, âgé de 21 ans, a été repêché en sixième ronde (184ᵉ) par les Gardiens de Cleveland, lors du repêchage du baseball majeur, devenant le seul Québécois sélectionné cette année.
Écoutez Alain Lachance, le père de Deiten et ex-joueur de baseball dans la LBMQ, commenter la sélection de son fils avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Deiten Lachane a joué pour les Sooners de l’Université de l’Oklahoma qui ont remporté le titre;
- Son père détaille son parcours marqué par un transfert universitaire, une mononucléose en début de saison, et une progression offensive remarquable;
- Il souligne le style de frappeur agressif de son fils et les défis à relever face aux balles à effet.
- Les Gardiens prévoient de le développer comme receveur.