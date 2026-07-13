 Aller au contenu
Seul Québécois repêché cette année

Deiten Lachance a été sélectionné par les Guardians

par 98.5 Sports

0:00
9:34

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 juillet 2026 19:35

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Deiten Lachance a été sélectionné par les Guardians
Deiten Lachance. / AP/Rebecca S. Gratz

Le receveur québécois Deiten Lachance, âgé de 21 ans, a été repêché en sixième ronde (184ᵉ) par les Gardiens de Cleveland, lors du repêchage du baseball majeur, devenant le seul Québécois sélectionné cette année.

Écoutez Alain Lachance, le père de Deiten et ex-joueur de baseball dans la LBMQ, commenter la sélection de son fils avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Deiten Lachane a joué pour les Sooners de l’Université de l’Oklahoma qui ont remporté le titre;
  • Son père détaille son parcours marqué par un transfert universitaire, une mononucléose en début de saison, et une progression offensive remarquable;
  • Il souligne le style de frappeur agressif de son fils et les défis à relever face aux balles à effet.
  • Les Gardiens prévoient de le développer comme receveur.

Vous aimerez aussi

Rien ne va plus pour les Blue Jays: les séries sont-elles encore possibles?
Les amateurs de sports
Rien ne va plus pour les Blue Jays: les séries sont-elles encore possibles?
0:00
7:44
Un prodige nommé Jacob Misiorowski
Les amateurs de sports
Un prodige nommé Jacob Misiorowski
0:00
9:09
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Ce sont des valeurs qui m'ont amené à devenir qui je suis» -Félix Dolci
Rattrapage
Le rêve olympique
«Ce sont des valeurs qui m'ont amené à devenir qui je suis» -Félix Dolci
Peut-on encore rêver de grandes réalisations collectives?
Rattrapage
Le documentaire JO76 - Rêver grand
Peut-on encore rêver de grandes réalisations collectives?
L'été de Gilles, durant le Grand Prix de Trois-Rivières
Rattrapage
Du 7 au 9 août
L'été de Gilles, durant le Grand Prix de Trois-Rivières
«Des joueurs et des entraîneurs contestent ouvertement l'intégrité des arbitres»
Rattrapage
Mondial 2026
Dans la foulée de l'affaire Balogun
«Des joueurs et des entraîneurs contestent ouvertement l'intégrité des arbitres»
«On y va avec la continuité» -Vincent Demuy
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Daniel Jacob, entraîneur-chef du Rocket
«On y va avec la continuité» -Vincent Demuy
Une demi-finale France-Espagne sous fond de racisme
Rattrapage
Mondial 2026
Mondial 2026
Une demi-finale France-Espagne sous fond de racisme
Un 50e anniversaire pour les Blue Jays et pour les JO de Montréal
Rattrapage
Deux célébrations
Un 50e anniversaire pour les Blue Jays et pour les JO de Montréal
«Monsieur Coupe du monde» : Mbappé est en mission, selon Patrice Bernier
Rattrapage
Mondial 2026
Mondial 2026
«Monsieur Coupe du monde» : Mbappé est en mission, selon Patrice Bernier
UFC 329: «Conor McGregor est-il encore un combattant élite?»
Rattrapage
Retour d'un grand combattant
UFC 329: «Conor McGregor est-il encore un combattant élite?»
CIO et athlètes russes: «Un boycott n'a jamais eu d'impact sur la politique»
Rattrapage
Géopolitique du sport
CIO et athlètes russes: «Un boycott n'a jamais eu d'impact sur la politique»
Le Tempo au Centre Bell: une foule record pour le basketball féminin à Montréal
Rattrapage
Basketball féminin
Le Tempo au Centre Bell: une foule record pour le basketball féminin à Montréal
Injustices et scandales d’arbitrage: l’erreur n’est plus possible
Rattrapage
Mondial 2026
Le problème avec l'arbitrage en 2026
Injustices et scandales d’arbitrage: l’erreur n’est plus possible
Tennis: place au dernier carré de Wimbledon
Rattrapage
Finales du tournois londonien
Tennis: place au dernier carré de Wimbledon
Offres hostiles dans la LNH: «Ça va devenir très compliqué pour des équipes»
Rattrapage
Joueur le mieux payé de la LNH
Offres hostiles dans la LNH: «Ça va devenir très compliqué pour des équipes»