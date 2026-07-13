Seul Québécois repêché cette année

Le receveur québécois Deiten Lachance, âgé de 21 ans, a été repêché en sixième ronde (184ᵉ) par les Gardiens de Cleveland, lors du repêchage du baseball majeur, devenant le seul Québécois sélectionné cette année.

Écoutez Alain Lachance, le père de Deiten et ex-joueur de baseball dans la LBMQ, commenter la sélection de son fils avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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