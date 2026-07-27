Lutte entre le PLQ et le Bloc

L'élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi-Le-Fjord pourrait permettre à Mark Carney d'obtenir une majorité d'un siège de plus à la Chambre des communes.

Alors que les sondages donnent une très mince avance de 2% au Bloc québécois, les Libéraux se sont tourné vers une candidature de taille en la personne de Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec, de même que président des Producteurs de lait du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Écoutez la chronique politique de Victor Henriquez, lundi au Midi.