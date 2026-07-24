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Origine et engouement

Noël des campeurs: «Une tradition typiquement québécoise»

par 98.5

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11:43

Entendu dans

Le midi

le 24 juillet 2026 14:58

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Noël des campeurs: «Une tradition typiquement québécoise»
Le Noël des campeurs est célébré dans environ 350-400 campings à travers la Province. / The Associated Press

Le 25 juillet marque la célébration incontournable du Noël des campeurs dans des centaines de terrains de camping à travers le Québec.

Remontant au début des années 1960, cette festivité est devenue le point culminant de la saison estivale pour les amateurs de plein air. Défilés de chars allégoriques, visites du père Noël, illuminations et collectes de denrées pour les banques alimentaires rythment cette journée rassembleuse.

Écoutez la directrice générale de Camping Québec, Julie Trahan, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Le midi.

La directrice générale de Camping Québec, rappelle que l'événement dépasse les simples préjugés et demeure une occasion unique de se retrouver en famille et entre amis.

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