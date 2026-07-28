Dans l'équipe de PSPP

Le Parti québécois (PQ) s'apprêterait à signer un coup d'éclat avec le retour pressenti d'Elsie Lefebvre, ancienne députée péquiste et chroniqueuse politique.

Cette candidature potentielle représente une excellente opportunité pour le parti de Paul St-Pierre Plamondon, qui cherche historiquement à séduire davantage l'électorat féminin, particulièrement représenté chez les électeurs indécis actuels.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger faire le point sur ce retour potentiel et sur les stratégies des partis, mardi, au micro de Philippe Cantin.

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