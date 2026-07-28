Anaïs Guertin-Lacroix annonce d'abord le grand retour sur grand écran du célèbre chien basketteur avec un tout nouveau film de la franchise Air Bud (Tobby: Le joueur étoile), attendu au cinéma en janvier 2027.

Elle revient également sur l'histoire touchante du tout premier Golden Retriever ayant incarné ce rôle dans les années 90.

De plus, la chrioniqueuse culturelle dresse le bilan enthousiaste de l'avant-première du nouveau volet de Spider-Man mettant en vedette Tom Holland.

Salué par la critique pour sa maturité et son ton plus intime, le long métrage promet déjà d'être un gros succès au box-office dès sa sortie ce vendredi.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mardi à Cantin le matin.