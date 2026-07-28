Un père suspecté d'avoir tué son fils

Un récent drame survenu à Shawinigan remet sous les projecteurs la gestion des maladies mentales graves au Québec.
Le suspect dans le meurtre de son fils de 16 ans, Philippe Benoît, souffrait de schizophrénie et d'importants délires de persécution. Pour bien comprendre cette maladie complexe qui touche 1 % de la population, le Dr Mathieu Dufour, psychiatre à Philippe-Pinel, apporte un éclairage essentiel.
Écoutez le spécialiste faire le point mardi matin à l'émission de Philippe Cantin.
«La plupart des patients qu'on voit avec la schizophrénie ne se rendent pas compte qu'ils sont malades, donc ils vont [...] arrêter leurs médicaments, puis ils vont avoir une rechute psychotique.»
Bien que les comportements violents restent marginaux chez les personnes atteintes de psychose, le spécialiste rappelle l'importance de cibler les individus à risque et d'utiliser les leviers légaux offerts, notamment avec les récentes réformes pour agir en prévention.