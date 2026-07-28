Un père suspecté d'avoir tué son fils

Un récent drame survenu à Shawinigan remet sous les projecteurs la gestion des maladies mentales graves au Québec.

Le suspect dans le meurtre de son fils de 16 ans, Philippe Benoît, souffrait de schizophrénie et d'importants délires de persécution. Pour bien comprendre cette maladie complexe qui touche 1 % de la population, le Dr Mathieu Dufour, psychiatre à Philippe-Pinel, apporte un éclairage essentiel.

Écoutez le spécialiste faire le point mardi matin à l'émission de Philippe Cantin.