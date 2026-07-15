Le film québécois 125, rue des malaises, réalisé par Louis Bélanger, avec Rémy Girard, Geneviève Schmidt, Pier-Luc Funk, Guylaine Tremblay et Claude Legault, sort en salle cette semaine.

Écoutez Stéphane Leclair nous faire la critique de 125, rue des malaises, au micro de Catherine Brisson.

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