Le film québécois 125, rue des malaises, réalisé par Louis Bélanger, avec Rémy Girard, Geneviève Schmidt, Pier-Luc Funk, Guylaine Tremblay et Claude Legault, sort en salle cette semaine.
Écoutez Stéphane Leclair nous faire la critique de 125, rue des malaises, au micro de Catherine Brisson.
Les sujets abordés:
- Le film rappelle la nécessité d'avoir un bon scénario;
- Selon Stéphane Leclair, 125, rue des malaises est un film inachevé;
- L'approche improvisée n'a pas bien servi le long-métrage;
- On ne comprend vraiment pas pourquoi le personnage principal veut mettre fin à ses jours.