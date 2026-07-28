Vendredi prochain, Annie Villeneuve proposera une toute nouvelle version remixée de son incontournable succès Tombée à l'eau, plus de 20 ans après la sortie de son album certifié platine.

Un vent de nostalgie souffle d'ailleurs sur la scène musicale, alors que Marie Denise Pelletier a fait de même récemment.

Dans cette chronique culturelle, Anaïs fait le tour des grands rendez-vous à venir: l'annonce d'un nouvel album de Stevie Wonder incluant des morceaux inédits des années 70, ainsi que l'arrivée de la comédie musicale Purple Rain à Broadway.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mardi à Cantin le matin.