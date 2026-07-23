L’assistance vidéo ignorée

Le CF Montréal s'est incliné mercredi soir contre Nashville, qui est parvenu à marquer un but grâce à un penalty controversé.

Une faute très légère commise dans la surface de réparation a permis l’ouverture du score et les arbitres n’ont pas souhaité la vérifier grâce à l’assistance vidéo.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier faire le point, jeudi, au micro de Catherine Brisson.

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