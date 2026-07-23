L’assistance vidéo ignorée

Le CF Montréal s'est incliné mercredi soir contre Nashville, qui est parvenu à marquer un but grâce à un penalty controversé.
Une faute très légère commise dans la surface de réparation a permis l’ouverture du score et les arbitres n’ont pas souhaité la vérifier grâce à l’assistance vidéo.
Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier faire le point, jeudi, au micro de Catherine Brisson.
Autres sujets abordés
- Un joueur formé au CF Montréal prêté au Stade Rennais;
- Patrick Kane retourne avec les Blackhawks de Chicago.