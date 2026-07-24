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Manifestations devant une résidence privée

«La liberté d'expression est susceptible d'avoir franchi une ligne»

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Entendu dans

Le midi

le 24 juillet 2026 13:50

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«La liberté d'expression est susceptible d'avoir franchi une ligne»
Le conflit de travail chez Metro dure depuis le 30 mars. Le principal enjeu des négociations est la question salariale. / La Presse Canadienne

Les récentes manifestations de syndiqués devant la résidence personnelle d'une vice-présidente du groupe Metro relancent le débat sur les limites des moyens de pression dans les conflits de travail.

L'avocat spécialiste en droit du travail, Me Claude Gravel, estime que le rassemblement de centaines de personnes devant un domicile privé franchit une ligne critique et s'éloigne de la légitimité protégée par la liberté d'expression.

Écoutez Me Claude Gravel, faire le point, vendredi, lors de l'émission Le midi.

Selon Me Gravel, ces actions auprès des dirigeants témoignent d'une dérive inquiétante dans la civilité et le débat social, alors que le cadre législatif québécois encadre sévèrement toute forme d'intimidation ou de violence psychologique lors des litiges patronaux-syndicaux.

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