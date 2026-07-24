Le chroniqueur politique Victor Enriquez analyse les récents développements politiques et économiques, commentant l'entrevue des animateurs du Midi avec le ministre Dominic LeBlanc.

Il souligne l'importance d'un ton calme et rassurant chez les élus face aux incertitudes tarifaires et aux négociations avec les États-Unis, rappelant que les tensions commerciales ont des répercussions directes sur plusieurs secteurs économiques majeurs, comme le meuble, l'automobile ou l'acier, rendant crucial le devoir d'information auprès du public.

Écoutez la chronique politique de Victor Henriquez, vendredi au Midi.