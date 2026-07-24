Pourquoi certaines personnes cèdent-elles à l'attrait de l'argent facile et du crime organisé ? Que ce soit au Québec, au Mexique ou en France, les mécanismes de recrutement reposent sur les mêmes leviers : la précarité, la recherche de survie et la promesse d'un avenir meilleur.

C'est le constat de la chroniqueuse Pascale Caron-Vézina, qui a eu l'occasion de s'entretenir avec plusieurs personnes ayant fait partie de ce système et tenté de s'en sortir.

Écoutez Pascale Caron-Vézina discuter de cet univers qui, malgré les différentes cultures, semble donner lieu à des dynamiques similaires partout sur la planète.

Elle présente notamment des extraits assez évocateurs de son entretien avec l'ex-enquêteur Roger Ferland.