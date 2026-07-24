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Crime organisé

«À moins d'arrêter par toi-même, c'est soit la prison, la mort ou la folie»

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Entendu dans

Le midi

le 24 juillet 2026 14:39

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Pascale Caron-Vézina
Pascale Caron-Vézina

et autres

«À moins d'arrêter par toi-même, c'est soit la prison, la mort ou la folie»
Pascale Caron-Vézina / Cogeco Média

Pourquoi certaines personnes cèdent-elles à l'attrait de l'argent facile et du crime organisé ? Que ce soit au Québec, au Mexique ou en France, les mécanismes de recrutement reposent sur les mêmes leviers : la précarité, la recherche de survie et la promesse d'un avenir meilleur.

C'est le constat de la chroniqueuse Pascale Caron-Vézina, qui a eu l'occasion de s'entretenir avec plusieurs personnes ayant fait partie de ce système et tenté de s'en sortir.

Écoutez Pascale Caron-Vézina discuter de cet univers qui, malgré les différentes cultures, semble donner lieu à des dynamiques similaires partout sur la planète.

Elle présente notamment des extraits assez évocateurs de son entretien avec l'ex-enquêteur Roger Ferland.

«L'appât du gain semble être le point commun pour commencer dans la criminalité à certains moments. Les trafiquants de haut niveau, et même ceux qui étaient en difficulté, m'ont résumé ça en trois mots : la seule façon, quand tu embarques dans le crime organisé ou dans le trafic de stupéfiants, que tu t'en sortes, à moins d'arrêter par toi-même, c'est la prison, la mort ou la folie.»

Roger Ferland

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