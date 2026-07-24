Propriétaire de chiens et chats

Votre chien a-t-il besoin d'être déclaré à vos assurances habitation? Êtes-vous responsable si votre animal en mord un autre après avoir été provoqué? Et si un accident survient alors que votre animal était gardé par un ami, qui est fautif?

Marc-Antoine Bernier, notaire et vulgarisateur juridique, fait le point sur les droits et les obligations légales des propriétaires de chiens et de chats.

Écoutez l'ensemble de ses explications, vendredi, au micro des animateurs Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.