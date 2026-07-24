Une enquête troublante du quotidien The Gazette révèle que trois enfants sous la charge du Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw (WCHN), le réseau anglophone de la DPJ, sont décédés en l'espace de quelques semaines seulement.

Parmi ces drames, figure le suicide d'une adolescente hébergée dans une unité gérée par l'organisme.

L'enquête met aussi en lumière la mort d'une fillette de quatre ans survenue le 31 mars dernier, ainsi que le décès d'un adolescent deux semaines plus tôt, alors qu'il était en attente de visites à domicile de travailleurs sociaux.

Des employés fustigent la dégradation de la qualité des soins causée par le manque de personnel et les coupes budgétaires, tout en déplorant le manque de communication interne.

Des enquêtes du coroner sont actuellement en cours.

Écoutez l'animateur Philippe Cantin et la journaliste Caroline Bertrand faire le point sur ces révélations troublantes dans The Gazette, vendredi.

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