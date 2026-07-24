Little Miss Twain, 7e album de Shania Twain

La chanteuse Shania Twain fait un retour remarqué avec la sortie de son septième album studio, Little Miss Twain, inspiré par son enfance à Timmins, en Ontario, et par sa relation avec sa mère.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair faire le point sur la sortie du nouvel album de Shania Twain, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«C'est son album le plus personnel, mais je trouve que ça ne s'entend pas assez. C'est ça un petit peu ma réserve. C'est-à-dire qu'on aime tout son côté amusant et elle a un bon sens du punch, mais elle a vécu une enfance difficile. Puis je trouve que ce volet là, en plus en musique country, aurait pu être très émouvant et elle ne l'exploite pas assez.»