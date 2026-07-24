Little Miss Twain, 7e album de Shania Twain

La chanteuse Shania Twain fait un retour remarqué avec la sortie de son septième album studio, Little Miss Twain, inspiré par son enfance à Timmins, en Ontario, et par sa relation avec sa mère.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair faire le point sur la sortie du nouvel album de Shania Twain, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.