Hausse des surdoses mortelles

Face à une hausse critique des surdoses mortelles, Santé Québec Capitale-Nationale s'apprête à ouvrir d'urgence un deuxième service de consommation supervisée au centre-ville de Québec.

Depuis le début de l'année, au moins 43 signalements de surdoses mortelles font l'objet d'une investigation, un sommet inquiétant attribuable en partie à l'émergence d'un nouvel opioïde résistant à la naloxone, explique le journaliste pour le FM93 à Québec Philip Rodrigue-Comeau.

Écoutez Philip Rodrigue-Comeau faire le point sur le sujet, vendredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.