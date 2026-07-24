Une bataille pour l'accès aux berges

Au Québec, bien que la majorité des lacs et cours d'eau appartiennent au domaine public, environ 98 % des terrains bordant ces plans d'eau sont privés.

Cette situation rend l'accès aux activités nautiques et à la baignade de plus en plus difficile pour la population et les regroupements de plein air, faute d'autorisations ou d'ententes avec les propriétaires riverains.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Léa Compartino, faire le point sur le dossier, vendredi, lors de l'émission Le Québec maintenant.