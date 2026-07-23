Vous faites peut-être partie des gens qui ont des difficultés à dormir, à tourner dans votre lit, à compter des moutons...

Notre prochaine invitée a tous les trucs pour vous aider.

Écoutez Brigitte Langevin, formatrice et conférencière spécialisée dans le sommeil et autrice de «Objectif sommeil-Mode d’emploi pour mieux dormir».

Les sujets discutés