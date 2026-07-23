Vous faites peut-être partie des gens qui ont des difficultés à dormir, à tourner dans votre lit, à compter des moutons...
Notre prochaine invitée a tous les trucs pour vous aider.
Écoutez Brigitte Langevin, formatrice et conférencière spécialisée dans le sommeil et autrice de «Objectif sommeil-Mode d’emploi pour mieux dormir».
Les sujets discutés
- Les troubles du sommeil sont souvent liés à l’anxiété, à l’utilisation du cellulaire, et à la pression de performance;
- On insiste sur l’importance de la paix de l’esprit, du cœur et du corps; et l’impact de l’âge (ménopause, andropause);
- La mélatonine est déconseillée à long terme;
- On recommande d’instaurer de bonnes habitudes de sommeil dès l’enfance, adaptées à la personnalité de chaque enfant.