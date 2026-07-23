Face aux tarifs de Donald Trump

Le premier ministre du Canada Mark Carney et les premiers ministres des provinces canadiennes ont conclu leur rencontre commune à Charlottetown.
Écoutez Louis Lacroix, chef de bureau de Cogeco Media à l'Assemblée nationale, en discuter jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets abordés
- Mark Carney est resté prudent sur la réponse aux tarifs annoncés par Donald Trump, privilégiant l’unité et la diversification des marchés.
- Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, prône la ligne dure;
- Le financement de la santé, actuellement à la grandeur de 21 % par le fédéral, demeure une revendication majeure des provinces;
- La première ministre du Québec, Christiane Fréchette, a demandé la transparence sur la stratégie: la protection de la gestion de l’offre et de la culture québécoise, ainsi que des programmes de soutien pour les secteurs affectés par les tarifs américains.