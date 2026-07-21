Négociations Canada–États-Unis

Le président américain Donald Trump compte mettre en place de nouvelles sanctions économiques sur les produits canadiens.

Il a menacé lundi de mettre en place des taxes allant jusqu'à 50% sur les produits laitiers, comme les alcools, les bâtons de hockey ou encore les produits contenant du bois.

La fin de la vente des alcools américains, les négociations autour du traité commercial Mexique-Canada–États-Unis tout comme les récentes attaques sur la gestion des feux de forêt au pays pourraient expliquer ces nouveaux tarifs.

Écoutez Sylvain Charlebois, spécialiste de l’industrie agroalimentaire à l’Université Dalhousie, réagir à ces nouvelles sanctions économiques, mardi, au Québec maintenant.