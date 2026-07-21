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Négociations Canada–États-Unis

Nouveaux tarifs: «La méthode douce ne fonctionne pas» –Sylvain Charlebois

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 juillet 2026 15:21

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Nouveaux tarifs: «La méthode douce ne fonctionne pas» –Sylvain Charlebois
Le président américain Donald Trump / AP Photo/Jacquelyn Martin

Le président américain Donald Trump compte mettre en place de nouvelles sanctions économiques sur les produits canadiens.

Il a menacé lundi de mettre en place des taxes allant jusqu'à 50% sur les produits laitiers, comme les alcools, les bâtons de hockey ou encore les produits contenant du bois.

La fin de la vente des alcools américains, les négociations autour du traité commercial Mexique-Canada–États-Unis tout comme les récentes attaques sur la gestion des feux de forêt au pays pourraient expliquer ces nouveaux tarifs.

Écoutez Sylvain Charlebois, spécialiste de l’industrie agroalimentaire à l’Université Dalhousie, réagir à ces nouvelles sanctions économiques, mardi, au Québec maintenant.

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