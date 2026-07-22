 Aller au contenu
Nouvelles mencaces de Trump

Tarifs: «C'est le milieu des affaires qui commence à s'inquiéter»

par 98.5

0:00
21:39

Entendu dans

Cantin le matin

le 22 juillet 2026 06:35

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Tarifs: «C'est le milieu des affaires qui commence à s'inquiéter»
Philippe Cantin / Cogeco Média

Les nouvelles menaces de tarifs douaniers de Donald Trump envers le Canada suscitent de nombreuses réactions, dans les médias, d'un océan à l'autre. 

Dans La Presse, le chroniqueur économique Francis Vaill livre un véritable coup de gueule contre la stratégie et l'attitude du président américain.

De son côté, Mario Dumont rappelle dans le Journal de Montréal les méthodes d'affaires intransigeantes de Donald Trump, qu'il applique désormais à la politique internationale.

Enfin, dans le Globe and Mail, Andrew Coyne souligne la position délicate du premier ministre Mark Carney face à un acteur imprévisible.

Le milieu des affaires, incluant de grandes institutions financières comme la Banque de Montréal, manifeste une vive inquiétude face au risque majeur que pose la compromission de l'accord de libre-échange.

Si la protection commerciale offerte par cet accord est affaiblie, la confiance des entreprises s'en trouverait gravement ébranlée.

Écoutez l'animateur Philippe Cantin faire le point sur les nombreuses réactions à l'annonce de possibles nouveaux tarifs américains mercredi.

Autres sujets abordés

  • Réunion des premiers ministres à Charlottetown;
  • Boycottage des alcools américains;
  • Annulation de la cérémonie du pont Gordie-Howe;
  • Délais au service 911;
  • Controverse au golf;
  • Tourisme dans le Maine;
  • Tourisme à Cuba;
  • Élections de mi-mandat aux États-Unis.

Vous aimerez aussi

Finances publiques: «On n'a pas de marge de manœuvre au Québec»
Le matin
Finances publiques: «On n'a pas de marge de manœuvre au Québec»
0:00
9:42
«Toutes ces catastrophes naturelles là, ça finit par faire augmenter les primes»
Cantin le matin
«Toutes ces catastrophes naturelles là, ça finit par faire augmenter les primes»
0:00
8:30
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
«Ce sont les peuples qui finissent un jour par défaire des gouvernements»
Rattrapage
Cantin le matin
«Ce sont les peuples qui finissent un jour par défaire des gouvernements»
Guillaume Beauregard sur l'industrie musicale: «C'est l'effondrement mur à mur»
Rattrapage
Survivre à l'ère des plateformes numériques
Guillaume Beauregard sur l'industrie musicale: «C'est l'effondrement mur à mur»
Vivre à mobilité réduite: «Je fais partie des gens qu'on contourne»
Rattrapage
À la suite d'un accident de ski
Vivre à mobilité réduite: «Je fais partie des gens qu'on contourne»
Le Centre Sablon fête 75 ans d'engagement auprès des jeunes
Rattrapage
L’héritage du père Marcel de la Sablonnière
Le Centre Sablon fête 75 ans d'engagement auprès des jeunes
Propos controversés: le candidat libéral Michel Savard dans la tourmente
Rattrapage
PLQ
Propos controversés: le candidat libéral Michel Savard dans la tourmente
«C'est une tactique pour dire: voici à quel point je peux vous faire mal»
Rattrapage
Trump et ses tarifs
«C'est une tactique pour dire: voici à quel point je peux vous faire mal»
Tests antidopage en pleine nuit : «C'est vraiment rare»
Rattrapage
Tour de France
Tests antidopage en pleine nuit : «C'est vraiment rare»
Un an sans Ozzy Osbourne: les fans invités à célébrer le «Prince des Ténèbres»
Rattrapage
Une initiative qui vient de sa ville natale
Un an sans Ozzy Osbourne: les fans invités à célébrer le «Prince des Ténèbres»
Retrait des alcools américains: «On paye pour se pénaliser» -Éric Duhaime
Rattrapage
SAQ et tarifs de Trump
Retrait des alcools américains: «On paye pour se pénaliser» -Éric Duhaime
Aérospatiale: «On récolte ce qu'on a commencé à semer»
Rattrapage
Des investissements majeurs à Longueuil
Aérospatiale: «On récolte ce qu'on a commencé à semer»
Guerre commerciale: Doug Ford veut répliquer, le Québec prône la prudence
Rattrapage
Cantin le matin
Guerre commerciale: Doug Ford veut répliquer, le Québec prône la prudence
«Une augmentation assez significative des prix du pétrole»
Rattrapage
Les tensions persistent au Moyen-Orient
«Une augmentation assez significative des prix du pétrole»
«On ne peut pas contrôler Trump, mais on peut contrôler ce qu'on fait chez nous»
Rattrapage
Guerre commerciale
«On ne peut pas contrôler Trump, mais on peut contrôler ce qu'on fait chez nous»
Guerre commerciale: «Une question qui est politiquement très épineuse»
Rattrapage
Quelle posture le Canada doit-il adopter?
Guerre commerciale: «Une question qui est politiquement très épineuse»
Le contrat de Lane Hutson: la «meilleure aubaine de la LNH»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Risques de tensions salariales au sein du CH?
Le contrat de Lane Hutson: la «meilleure aubaine de la LNH»