Nouvelles mencaces de Trump

Les nouvelles menaces de tarifs douaniers de Donald Trump envers le Canada suscitent de nombreuses réactions, dans les médias, d'un océan à l'autre.

Dans La Presse, le chroniqueur économique Francis Vaill livre un véritable coup de gueule contre la stratégie et l'attitude du président américain.

De son côté, Mario Dumont rappelle dans le Journal de Montréal les méthodes d'affaires intransigeantes de Donald Trump, qu'il applique désormais à la politique internationale.

Enfin, dans le Globe and Mail, Andrew Coyne souligne la position délicate du premier ministre Mark Carney face à un acteur imprévisible.

Le milieu des affaires, incluant de grandes institutions financières comme la Banque de Montréal, manifeste une vive inquiétude face au risque majeur que pose la compromission de l'accord de libre-échange.

Si la protection commerciale offerte par cet accord est affaiblie, la confiance des entreprises s'en trouverait gravement ébranlée.

Écoutez l'animateur Philippe Cantin faire le point sur les nombreuses réactions à l'annonce de possibles nouveaux tarifs américains mercredi.

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