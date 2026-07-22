Une initiative qui vient de sa ville natale

Un an jour pour jour après le décès d'Ozzy Osbourne, sa ville natale de Birmingham organise le tout premier Ozzy Day.

Son fils Jack Osbourne invite d'ailleurs les admirateurs du monde entier à partager leurs plus beaux souvenirs sur le web avec le mot-clic #OzzyDay.

Anaïs Guertin-Lacroix revient aussi sur le 10ᵉ anniversaire du film La La Land et l'anecdote amusante derrière l'affiche révisée avec Ryan Gosling.

Enfin, on rend hommage au saxophoniste Plas Johnson, l'homme derrière l'inoubliable thème de La Panthère rose, qui nous a quittés à 94 ans.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mercredi à Cantin le matin.