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Tour de France

Tests antidopage en pleine nuit : «C'est vraiment rare»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 22 juillet 2026 08:35

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Tests antidopage en pleine nuit : «C'est vraiment rare»
Tadej Pogačar / (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

Des tests antidopage inopinés menés en pleine nuit lors du Tour de France suscitent l'étonnement.

L'Agence de contrôles internationale (ITA) a testé des coureurs vedettes comme Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard entre 2 h et 5 h du matin, une mesure exceptionnelle qui a nécessité l'autorisation préalable d'un tribunal français.

Écoutez le directeur du Laboratoire de contrôle du dopage de l’Institut national de la recherche scientifique, Jean-François Naud, mercredi.

Ces contrôles nocturnes s'expliquent notamment par le fait que certaines substances, comme les microdoses d'hormone de croissance, d'ÉPO ou de testostérone, s'éliminent du corps en seulement quelques heures.

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