Des tests antidopage inopinés menés en pleine nuit lors du Tour de France suscitent l'étonnement.

L'Agence de contrôles internationale (ITA) a testé des coureurs vedettes comme Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard entre 2 h et 5 h du matin, une mesure exceptionnelle qui a nécessité l'autorisation préalable d'un tribunal français.

Écoutez le directeur du Laboratoire de contrôle du dopage de l’Institut national de la recherche scientifique, Jean-François Naud, mercredi.

Ces contrôles nocturnes s'expliquent notamment par le fait que certaines substances, comme les microdoses d'hormone de croissance, d'ÉPO ou de testostérone, s'éliminent du corps en seulement quelques heures.