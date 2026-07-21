Alors que les mauvais traitements infligés aux professionnels de la santé sont souvent dénoncés, les soignants animaliers veulent eux aussi alerter la population quant à leur condition.

Une étude de la Fédération des associations francophones de vétérinaires pour animaux de compagnie révèle qu’en 2026, 70% des vétérinaires ont subi des insultes ou des reproches.

Agressivité, agression… Les spécialistes de la santé animale regrettent ces mauvais traitements qui rendent encore plus difficile le recrutement du personnel dans ce milieu.

Écoutez la docteure Myriam Charest, vétérinaire et vice-présidente de l’Association des médecins vétérinaires du Québec, expliquer le tout au micro de Catherine Brisson.