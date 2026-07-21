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Santé animale

Les vétérinaires font face à des comportements de plus en plus agressifs

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 juillet 2026 16:50

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Les vétérinaires font face à des comportements de plus en plus agressifs
Les vétérinaires sont de plus en plus confronté à l'agressivité. / Adobe Stock

Alors que les mauvais traitements infligés aux professionnels de la santé sont souvent dénoncés, les soignants animaliers veulent eux aussi alerter la population quant à leur condition.

Une étude de la Fédération des associations francophones de vétérinaires pour animaux de compagnie révèle qu’en 2026, 70% des vétérinaires ont subi des insultes ou des reproches.

Agressivité, agression… Les spécialistes de la santé animale regrettent ces mauvais traitements qui rendent encore plus difficile le recrutement du personnel dans ce milieu.

Écoutez la docteure Myriam Charest, vétérinaire et vice-présidente de l’Association des médecins vétérinaires du Québec, expliquer le tout au micro de Catherine Brisson.

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