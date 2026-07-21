Face au CF Montréal

Alors que l'Inter Miami sera de passage dans la métropole pour affronter le CF Montréal en fin de semaine, plusieurs partisans regrettent l'absence de Lionel Messi quelques jours seulement après sa défaite avec l'Argentine lors de la finale de la Coupe du monde.

Écoutez les nouvelles du sport avec Meeker Guerrier au micro de Catherine Brisson.

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