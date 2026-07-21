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Face au CF Montréal

Lionel Messi ne sera pas à Montréal en fin de semaine

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 juillet 2026 16:59

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Lionel Messi ne sera pas à Montréal en fin de semaine
Meeker Guerrier / Cogeco Média

Alors que l'Inter Miami sera de passage dans la métropole pour affronter le CF Montréal en fin de semaine, plusieurs partisans regrettent l'absence de Lionel Messi quelques jours seulement après sa défaite avec l'Argentine lors de la finale de la Coupe du monde.

Écoutez les nouvelles du sport avec Meeker Guerrier au micro de Catherine Brisson.

Autres sujets abordés

  • Selon La Presse, TVA Sports diffusera 32 matchs des Canadiens lors de la prochaine saison et Amazon Prime en aura sept, qui ne seront diffusés nulle part ailleurs;
  • La chirurgie plastique de Vinícius Junior.

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