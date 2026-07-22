À la suite d'un accident de ski survenu à la mi-mars, la chroniqueuse Maude Goyer doit vivre pendant plusieurs mois avec une mobilité réduite en attendant d'être opérée au genou.

Une situation temporaire qui lui a fait réaliser la perte d'autonomie que cela engendre et le changement de regard de la société envers les personnes vivant avec des limitations.

Écoutez Maude Goyer faire le point, mercredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.