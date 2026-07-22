Trump et ses tarifs

L'annonce soudaine de Donald Trump d'imposer des tarifs de 50 % sur une vaste gamme de produits canadiens d'ici 28 jours secoue les relations économiques canado-américaines.

La spécialiste de la politique américaine et membre du comité consultatif Canada–États-Unis, Valérie Beaudoin, décortique cette tactique de négociation agressive.

Bien que ces mesures menacent autant les consommateurs américains que l'économie canadienne, la proximité des élections de mi-mandat aux États-Unis pourrait pousser la Maison-Blanche à rechercher une entente.

Le Canada devra toutefois manœuvrer stratégiquement pour préserver ses intérêts industriels.

Écoutez l'experte en politique des États-Unis, Valérie Beaudoin, mercredi matin au micro de Philippe Cantin.