SAQ et tarifs de Trump

Le retrait des vins et spiritueux américains des tablettes de la SAQ, décidé en réponse aux menaces tarifaires de Donald Trump, se retourne contre le Québec, soutient Éric Duhaime.

Invité à Cantin le matin, le chef du Parti conservateur du Québec souligne que la société d'État stocke pour 27 millions $ de produits déjà payés, engendrant d'importants frais d'entreposage et la perte de bouteilles périmées.

Selon lui, cette mesure a directement braqué Washington.

Éric Duhaime presse plutôt le Québec d'éliminer ses barrières commerciales interprovinciales et de s'appuyer sur des alliés américains pour négocier une entente équitable.

Écoutez Eric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, critiquer la décision du gouvernement, mercredi à Cantin le matin.