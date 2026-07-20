Les raisons des contrôles nocturnes au TDF

Les meneurs au Tour de France, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, ont subi des contrôles antidopage nocturnes, dans la nuit de samedi à dimanche, une première depuis que le règlement le permet, en 2015.

Écoutez Jean-François Naud, directeur du Laboratoire de contrôle du dopage de l’Institut national de la recherche scientifique, avec Éric Hoziel.

Selon le spécialiste, ces tests ont été logiquement justifiés par des soupçons sérieux et la lutte contre le microdosage d’EPO, le HGH et la testostérone.

Dans un autre ordre d'idée, on évoque aussi la surveillance des médicaments de type Ozempic par l’Agence mondiale antidopage.