Antonelli, vainqueur en Belgique

Kimi Antonelli (Mercedes) a remporté en fin de semaine le Grand Prix de Belgique de Formule 1 et il a haussé son avance en tête du classement des pilotes.

Écoutez le pilote Alexandre Tagliani commenter cette victoire et la saison de F1 avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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