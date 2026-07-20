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Antonelli, vainqueur en Belgique

«Tout semble cliquer pour lui» -Alexandre Tagliani

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 juillet 2026 19:50

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Alex Tagliani
Alex Tagliani
«Tout semble cliquer pour lui» -Alexandre Tagliani
Alex Tagliani / Cogeco Média

Kimi Antonelli (Mercedes) a remporté en fin de semaine le Grand Prix de Belgique de Formule 1 et il a haussé son avance en tête du classement des pilotes.

Écoutez le pilote Alexandre Tagliani commenter cette victoire et la saison de F1 avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Tout roule - vraiment - pour Kimi Antonelli;
  • Ce qui n'est pas le cas pour son coéquipier George Russell, qui ne sait plus à quel saint se vouer;
  • Lewis Hamilton a failli percuter un mécanicien dans les puits;
  • Tagliani nous parle de sa récente victoire en série NASCAR, soulignant les efforts de son équipe après un accident majeur.

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