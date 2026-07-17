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50 ans plus tard

Stéphane Préfontaine se remémore l'émotion de la flamme de 1976

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 juillet 2026 20:57

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Stéphane Préfontaine se remémore l'émotion de la flamme de 1976
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Le 17 juillet 1976, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Montréal, deux adolescents ont marqué l'histoire : Stéphane Préfontaine et Sandra Henderson James.

En portant ensemble la flamme olympique dans le Stade devant plus d'un milliard de téléspectateurs, ils incarnaient un puissant symbole d'unité entre francophones et anglophones.

Revenant sur ce moment unique, Stéphane Préfontaine évoque l'émotion qui l'habite encore.

Écoutez le porteur de la flamme lors des jeux de Montréal en 1976, Stéphane Préfontaine, en discuter au micro d'Éric Hoziel.

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