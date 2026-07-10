Basketball féminin

Le Tempo de Toronto affronte les Wings de Dallas devant une salle comble à 95 % au Centre Bell, vendredi à Montréal.

Cette réponse spectaculaire du public montréalais n'est pas passée inaperçue, alors que des rumeurs d'expansion de la WNBA visent Montréal.

Le Montréalais Geoff Molson, PDG du Groupe CH, est copropriétaire du Tempo.

En direct de l'aréna, l'expert baskeball du réseau Cogeco, Maxime P. Paquet ne cache pas son émerveillement devant la ferveur des partisans.

Écoutez son analyse, vendredi, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.