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Basketball féminin

Le Tempo au Centre Bell: une foule record pour le basketball féminin à Montréal

par 98.5

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11:27

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 juillet 2026 20:01

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Maxim P. Paquet
Maxim P. Paquet
Le Tempo au Centre Bell: une foule record pour le basketball féminin à Montréal
Maxim P. Paquet / Cogeco Média

Le Tempo de Toronto affronte les Wings de Dallas devant une salle comble à 95 % au Centre Bell, vendredi à Montréal.

Cette réponse spectaculaire du public montréalais n'est pas passée inaperçue, alors que des rumeurs d'expansion de la WNBA visent Montréal.

Le Montréalais Geoff Molson, PDG du Groupe CH, est copropriétaire du Tempo.

En direct de l'aréna, l'expert baskeball du réseau Cogeco, Maxime P. Paquet ne cache pas son émerveillement devant la ferveur des partisans.

Écoutez son analyse, vendredi, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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