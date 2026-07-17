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Réalisateur de la série à succès

«Quand j’ai vu Lance et Compte, j’ai su que je voulais faire ça!»

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 juillet 2026 20:40

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Quand j’ai vu Lance et Compte, j’ai su que je voulais faire ça!»
Frédérik D'Amours, réalisateur de Lance et Compte / Cogeco Média

Incontournable de la culture québécoise depuis ses débuts en 1986, la série Lance et Compte continue de résonner dans le cœur du public québécois. L'un de ses réalisateurs, Frédérik D'Amours, à qui l'on doit également le film À vos marques... Party!, est en studio pour discuter de sa carrière et du succès des séries sportives au Québec

Écoutez Frédérik D'Amours, réalisateur de Lance et Compte, en compagnie de l'animateur Éric Hoziel.

Les sujets discutés:

  • Que faisait Frédérik lors de la première génération de Lance et Compte?;
  • «Quand j’ai vu Lance et Compte, j’ai su que je voulais faire ça!»
  • Ce que les gens ne savent pas sur les tournages de la série;
  • Son rapport avec le sport et son père passionné de tennis;
  • À contrecoeur, il est devenu un partisan des Canadiens après le départ des Nordiques;
  • Le projet À vos marques...Party!, son premier film, lui est tombé dessus;
  • La place des séries sportives dans la culture québécoise;
  • Sa complicité avec les comédiens de Lance et Compte;
  • «Je signerais n'importe quand pour refaire une saison»
  • Sa réaction au décès de Marc Messier;
  • «J’ai tellement eu de fous rire avec Marc Messier»;

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