Réalisateur de la série à succès

Incontournable de la culture québécoise depuis ses débuts en 1986, la série Lance et Compte continue de résonner dans le cœur du public québécois. L'un de ses réalisateurs, Frédérik D'Amours, à qui l'on doit également le film À vos marques... Party!, est en studio pour discuter de sa carrière et du succès des séries sportives au Québec

Écoutez Frédérik D'Amours, réalisateur de Lance et Compte, en compagnie de l'animateur Éric Hoziel.