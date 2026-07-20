Nouveau film, Rédemption

Le nouveau film de Luc Picard, Rédemption, sera sur les écrans québécois d'ici la semaine prochaine. Picard est à la fois réalisateur, scénariste et l'acteur principal du film.

Écoutez Luc Picard parler de son film à venir au micro de Stéphane Leclair et de Catherine Brisson.

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