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Nouveau film, Rédemption

«La solidarité, la compassion entre inconnus, ça m'émeut beaucoup» - Luc Picard

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 juillet 2026 16:50

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«La solidarité, la compassion entre inconnus, ça m'émeut beaucoup» - Luc Picard
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Le nouveau film de Luc Picard, Rédemption, sera sur les écrans québécois d'ici la semaine prochaine. Picard est à la fois réalisateur, scénariste et l'acteur principal du film.

Écoutez Luc Picard parler de son film à venir au micro de Stéphane Leclair et de Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Le film Rédemption explore la solidarité et la compassion entre inconnus lors d'une tempête de neige à Montréal;
  • Le film de Picard est inspiré par un double meurtre survenu dans un restaurant;
  • Le long-métrage sort le 29 juillet;
  • Le fils de Luc, Henri, fait partie du film qui mélange plusieurs histoires humaines;
  • On aborde les défis de tournage en Belgique et France, avec un budget impacté par une inflation de 30%;
  • Luc Picard évoque son projet ambitieux sur Guy Lafleur, potentiellement en deux films.

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