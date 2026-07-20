Nouveau film, Rédemption

Le nouveau film de Luc Picard, Rédemption, sera sur les écrans québécois d'ici la semaine prochaine. Picard est à la fois réalisateur, scénariste et l'acteur principal du film.
Écoutez Luc Picard parler de son film à venir au micro de Stéphane Leclair et de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Le film Rédemption explore la solidarité et la compassion entre inconnus lors d'une tempête de neige à Montréal;
- Le film de Picard est inspiré par un double meurtre survenu dans un restaurant;
- Le long-métrage sort le 29 juillet;
- Le fils de Luc, Henri, fait partie du film qui mélange plusieurs histoires humaines;
- On aborde les défis de tournage en Belgique et France, avec un budget impacté par une inflation de 30%;
- Luc Picard évoque son projet ambitieux sur Guy Lafleur, potentiellement en deux films.