Guerre commerciale Canada-É.-U.

L'annonce de nouveaux tarifs douaniers de 50% imposés par Donald Trump suscite une vive inquiétude au Québec.
Qualifiant ces mesures d'injustifiées et d'inattendues, le ministre Christopher Skeete réitère l'importance de soutenir les entreprises locales et d'accélérer la diversification des marchés vers l'Europe.
De son côté, la chroniqueuse économique Stéphanie Grammond prévient que Washington cherche à affaiblir l'économie canadienne pour imposer sa volonté, poussant déjà certaines entreprises à envisager un déménagement aux États-Unis.
Sur le plan politique, l'analyste Jonathan Valois souligne que cette guerre commerciale s'invitera au cœur de la prochaine campagne électorale québécoise, forçant les partis à ajuster leurs stratégies.