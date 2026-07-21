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Guerre commerciale Canada-É.-U.

Tarifs de 50%: Québec dénonce des mesures injustifiées

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 21 juillet 2026 à 12:15

Tarifs de 50%: Québec dénonce des mesures injustifiées
Le président des États-Unis, Donald Trump / (AP Photo/Jacquelyn Martin)

L'annonce de nouveaux tarifs douaniers de 50% imposés par Donald Trump suscite une vive inquiétude au Québec.

Qualifiant ces mesures d'injustifiées et d'inattendues, le ministre Christopher Skeete réitère l'importance de soutenir les entreprises locales et d'accélérer la diversification des marchés vers l'Europe. 

À écouter

Tarifs de 50%: une mesure «injustifiée et préoccupante» -Christopher Skeete

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
0:00
7:10

De son côté, la chroniqueuse économique Stéphanie Grammond prévient que Washington cherche à affaiblir l'économie canadienne pour imposer sa volonté, poussant déjà certaines entreprises à envisager un déménagement aux États-Unis.

À écouter

Tarifs de Trump: «Il veut affaiblir le Canada pour mieux l'asservir»

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Stéphanie Grammond
Stéphanie Grammond
0:00
8:21

Sur le plan politique, l'analyste Jonathan Valois souligne que cette guerre commerciale s'invitera au cœur de la prochaine campagne électorale québécoise, forçant les partis à ajuster leurs stratégies.

À écouter

Menace tarifaire de Donald Trump: quel impact sur la politique québécoise?

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jonathan Valois
Jonathan Valois
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13:10

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