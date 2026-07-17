Modernisation du Stade olympique

L'annonce de l'approbation du projet de modernisation de l'intérieur du Stade olympique par le gouvernement du Québec a ravivé le débat entourant la gestion des fonds publics sur des infrastructures sportives.

Alors que la population semble divisé sur la question, Éric Hoziel rappelle qu'il peut y avoir de la nuance, une zone grise dans ce débat polarisant.

Écoutez l'animateur Éric Hoziel en parler, vendredi, dans son éditorial du jour.