Modernisation du Stade olympique

L'annonce de l'approbation du projet de modernisation de l'intérieur du Stade olympique par le gouvernement du Québec a ravivé le débat entourant la gestion des fonds publics sur des infrastructures sportives.
Alors que la population semble divisé sur la question, Éric Hoziel rappelle qu'il peut y avoir de la nuance, une zone grise dans ce débat polarisant.
Écoutez l'animateur Éric Hoziel en parler, vendredi, dans son éditorial du jour.
«Ce n'est plus ''être ou ne pas être'' comme dans Hamlet. Aujourd'hui, c'est être pour ou être contre. Je pense que ça manque de nuance.»