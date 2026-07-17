Animer les olympiques à 22 ans

Alors qu'on célèbre les 50 ans des Jeux olympiques de Montréal de 1976, l'annonceur Michel Lacroix revient sur cet événement qui a marqué le début de sa grande carrière à l'âge de 22 ans.

C'est lors de ces jeux que ce dernier a pris le micro en tant qu'annonceur

Il revient d'ailleurs sur sa courte carrière en gymnastique qui l'a mené à sa rencontre avec l'ancien analyste à Radio-Canada, Jean-Paul Baert.

Écoutez Michel Lacroix, annonceur des Canadiens de Montréal et pour les compétitions d’athlétisme aux Jeux olympiques de Montréal de 1976, revenir sur le début de sa carrière au micro d'Éric Hoziel.