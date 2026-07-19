Actualités sportives

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L'Angleterre décroche la troisième place au mondial de la FIFA

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Signé l'été

le 19 juillet 2026 08:20

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif
L'Angleterre décroche la troisième place au mondial de la FIFA
L’Angleterre s'est emparée de la troisième place de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en terrassant la France par la marque de 6-4. / Rebecca Blackwell / The Associated Press

L’Angleterre s'est emparée de la troisième place de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en terrassant la France par la marque de 6-4.

Après une confortable avance de 4-0 pour l'Angleterre à la mi-temps, la France a toutefois procédé à une remontée spectaculaire.

Écoutez la chroniqueuse sportive Geneviève Tardif, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni, faire le point sur cette rencontre qui marque la fin d'une époque pour le soccer français avec le départ de l'entraîneur Didier Deschamps après quatorze ans de service.

Autres sujets abordés: 

  • Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 22 buts;
  • Victoire de 38-32 des Alouettes de Montréal face aux Stampeders de Calgary;
  • Nouveau contrat de cinq ans d'une valeur de 75 millions de dollars pour Connor Bedard avec les Blackhawks;
  • Victoire de Tadej Pogačar à la 14ᵉ étape du Tour de France;
  • Le jeune pilote de 19 ans Kimi Antonelli partira en pôle position au Grand Prix de Belgique.

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