Actualités sportives

L’Angleterre s'est emparée de la troisième place de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en terrassant la France par la marque de 6-4.
Après une confortable avance de 4-0 pour l'Angleterre à la mi-temps, la France a toutefois procédé à une remontée spectaculaire.
Écoutez la chroniqueuse sportive Geneviève Tardif, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni, faire le point sur cette rencontre qui marque la fin d'une époque pour le soccer français avec le départ de l'entraîneur Didier Deschamps après quatorze ans de service.
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