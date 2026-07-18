Note parfaite de Nadia Comaneci

Il y a 50 ans exactement, le monde entier assistait à un moment historique aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal, avec la performance de la gymnaste roumaine Nadia Comaneci, qui a obtenu une note parfaite de 10.
Certaines personnes qui ont eu la chance d'assister à l'événement en gardent encore des souvenirs très clairs, comme c'est le cas de Jean-Roch Coupal.
Écoutez son témoignage, samedi, lors de la chronique sportive de Geneviève Tardif.
«C'est un souvenir qui va toujours rester ancré en moi. De l'endroit où j'étais installé, on la voyait très bien. C'était une joie d'avoir été là. J'ai l'impression d'avoir assisté à l'histoire.»