Note parfaite de Nadia Comaneci

Il y a 50 ans exactement, le monde entier assistait à un moment historique aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal, avec la performance de la gymnaste roumaine Nadia Comaneci, qui a obtenu une note parfaite de 10.

Certaines personnes qui ont eu la chance d'assister à l'événement en gardent encore des souvenirs très clairs, comme c'est le cas de Jean-Roch Coupal.

Écoutez son témoignage, samedi, lors de la chronique sportive de Geneviève Tardif.