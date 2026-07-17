Finale du mondial de soccer

Pour la toute première fois de l'histoire de la FIFA, la finale de la Coupe du monde de soccer proposera un grand spectacle de la mi-temps.

Cet événement planétaire le 19 juillet prochain mettra en vedette la vedette colombienne Shakira, qui partagera la scène avec une artiste d'ici. En effet, la danseuse québécoise Énola Bédard a été sélectionnée pour performer à ses côtés lors de ce moment historique.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair en discuter vendredi, au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.

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