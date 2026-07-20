Entreprises québécoises avec des PDG anglophones

Un article du Journal de Montréal révèle que trois nouveaux PDG unilingues anglophones dirigent des entreprises majeures du Québec (CAE, CGI, Power Corporation), soulevant des enjeux linguistiques et identitaires en contexte électoral.

Écoutez l'analyste politique Jonathan Valois à ce sujet au mirco de Catherine Brisson.

Les sujets discutés