Entreprises québécoises avec des PDG anglophones

Un article du Journal de Montréal révèle que trois nouveaux PDG unilingues anglophones dirigent des entreprises majeures du Québec (CAE, CGI, Power Corporation), soulevant des enjeux linguistiques et identitaires en contexte électoral.
Écoutez l'analyste politique Jonathan Valois à ce sujet au mirco de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Trois compagnies majeures ont désormais des dirigeants unilingues anglophones... qui disent qu'ils vont apprendre le français;
- Cette situation va forcément se retrouver dans l'arène politique;
- Éric Duhaime cible la région de Chaudière-Appalaches pour le Parti conservateur, espérant remporter plusieurs circonscriptions;
- La première ministre Christine Fréchette multiplie les annonces de candidatures locales avant de partir au Conseil de la Fédération à Charlottetown.