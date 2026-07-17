Discours à la nation du président des États-Unis

Julien Tourreille, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand, analyse le récent discours à la nation de Donald Trump.

Le spécialiste a exprimé sa surprise face à l'utilisation d'une tribune si solennelle pour propager des théories du complot sur le système électoral et accuser la Chine d'ingérence sans preuve concrète.

Selon lui, cette stratégie s'avère incohérente, puisque le camp républicain a triomphé en 2024.

L'expert estime que cette rhétorique pourrait être contre-productive en démobilisant les électeurs républicains tout en incitant les démocrates à voter massivement.

Écoutez Julien Toureille, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul Dandurand et spécialiste de la politique américaine et des relations internationales, vendredi au Midi avec Valérie Beaudoin.