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Le déluge du Saguenay il y a 30 ans

Pluie battante: «Pendant deux jours ça n'arrêtait jamais» -Jean Tremblay

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Signé l'été

le 19 juillet 2026 08:53

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Pluie battante: «Pendant deux jours ça n'arrêtait jamais» -Jean Tremblay
Il y a trente ans débutait le déluge du Saguenay, un terrible épisode qui a causé la mort de plusieurs personnes, dont deux enfants, Mathieu et Andréa, qui étaient âgés respectivement de 9 et de 7 ans. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Il y a trente ans débutait le déluge du Saguenay, un terrible épisode qui a causé la mort de plusieurs personnes, dont deux enfants, Mathieu et Andréa, qui étaient âgés respectivement de 9 et de 7 ans.

Tous les témoins de ce phénomène météo, marqué par 52 heures de précipitations et 260 millimètres de pluie, gardent en mémoire l’image de la petite maison blanche, la seule ayant tenu le coup face aux inondations.

Écoutez Jean Tremblay, ex-maire de Saguenay, témoigner de cette période difficile, dimanche, au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.

«D'abord, il s'est mis à pleuvoir d'une façon extraordinaire. Normalement, ça dure un certain temps. Quand la pluie est intense, on en a pour une demi-heure et c'est fini. Mais là, ça a duré deux jours et ça n'arrêtait jamais. Il n’y avait pas de vent, il n'y avait pas de tonnerre, il y avait seulement de la pluie.»

Jean Tremblay, ex-maire de Saguenay

Quelques sujets abordés: 

  • Comment la région est-elle préparée en cas d'autre épisode?
  • La petite maison blanche comme symbole

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