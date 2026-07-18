Chronique société

Qui n’a jamais eu l’impression, le temps d’un souper chez ses parents, de redevenir instantanément l’adolescent ou l’enfant qu’il était?

Qu’on soit médecin, PDG ou professeur d'université, le retour dans le noyau familial réactive de vieux réflexes. Selon les psychologues, ce phénomène s'explique par ce qu’on appelle l'homéostasie familiale.

Une famille fonctionne comme un système relationnel avec ses propres habitudes : qui gère les conflits, qui fait rire, qui décide.

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise se pencher sur ce phénomène et expliquer pourquoi il est parfois difficile de transformer les relations familiales, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.

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